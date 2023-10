I campioni in carica scenderanno in campo per la seconda volta in questa edizione di Champions League per affrontare il Lipsia.

Lipsia-Manchester City, le probabili formazioni

Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Kampl, Schlager, Forsberg; Openda, Poulsen Allenatore: Rose

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovačić; Foden, Álvarez, Grealish; Haaland Allenatore: Guardiola