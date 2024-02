Lipsia-Real Madrid, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il RB Leipzig ospiterà il Real Madrid nel primo incontro degli ottavi di finale della UEFA Champions League martedì 13 febbraio 2024, con fischio d’inizio alle 21:00 allo stadio RB Arena di Leipzig. Questo match rappresenta un cruciale scontro europeo, con il Real Madrid che mira a continuare il suo percorso vincente nella competizione che ha dominato per la maggior parte dell’ultimo decennio​​​​.

Lipsia-Real Madrid, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Real Madrid è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 2.20 su Snai e 2,15 su GolGol, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.65 mentre una vittoria del Lipsia (segno 1) si trova anche quota 3.05. Ecco la comparazione quote di Lipsia e Real Madrid dei bookmakers:

Snai : Lipsia (1): 3.05 Pareggio (X): 3.65 Real Madrid(2): 2.20

: Gol Gol : Lipsia (1): 3.10 Pareggio (X): 3.65 Real Madrid(2): 2.15

: SportBet : Lipsia (1): 3.15 Pareggio (X): 3.70 Real Madrid(2): 2.20

:

Momento Lipsia

Il RB Leipzig si trova attualmente al quinto posto in Bundesliga e ha mostrato una forma altalenante, finendo secondo nel suo gruppo di Champions League dietro al Manchester City. L’assenza di Amadou Haidara per infortunio e le possibili squalifiche di Mohamed Simakan e Benjamin Henrichs potrebbero influenzare le scelte di formazione. Tuttavia, il ritorno di Willi Orban dopo aver mancato la fase a gironi potrebbe rafforzare la difesa​​​​​​.

Momento Real Madrid

Il Real Madrid, al vertice della Liga e con una serie di vittorie in tutte le competizioni, arriva a questo incontro in forma eccellente, avendo vinto tutti e sei i suoi incontri nella fase a gironi della Champions League. Tuttavia, saranno senza Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Eder Militao e David Alaba per infortunio, mentre Antonio Rudiger e Nacho Fernandez sono in dubbio. Nonostante queste assenze, la squadra ha dimostrato grande resilienza e spirito di squadra sotto la guida di Carlo Ancelotti​​​​​​.

Analisi e Consigli

Nonostante le sfide in termini di forma e infortuni, entrambe le squadre possiedono la qualità e la determinazione necessarie per rendere questo incontro un appassionante scontro europeo. Il RB Leipzig cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa e l’entusiasmo della propria folla, mentre il Real Madrid punterà a sfruttare la propria esperienza e qualità tecnica per ottenere un risultato positivo in trasferta. Con la sua recente forma dominante e la profondità della rosa, il Real Madrid potrebbe avere un leggero vantaggio, ma il RB Leipzig ha dimostrato di poter sorprendere le grandi squadre. Un incontro equilibrato con il potenziale per gol da entrambe le parti sembra probabile, con il Real Madrid leggermente favorito per ottenere una vittoria​​​​​​.