L’Italia non brilla, ma ottiene la finale grazie alle reti di Tonali e Kean

L’Italia batte l’Irlanda del Nord, grazie ad un Tonali salito di prestazione nella ripresa ed alla solita rete di Kean, con un Retegui ancora spento.

LA PARTITA

Primo tempo con Italia non pervenuta e con gli ospiti che controllano con poche sofferenze la partita. Un paio di occasioni per gli uomini di Gattuso con Tonali che di testa sfiora la traversa e nel finale con Retegui che in diagonale calcia debolmente in porta ed il pallone è preda di Charles. Italia molto prevedibile, che si fa viva con cross e traversoni, che la difesa irlandese controlla, e con lanci a scavalcare la difesa che i nostri attaccanti non riescono a sfruttare.

LA squadra di Gattuso si sveglia nella ripresa, subito Retegui lanciato in contropiede ma che perde l’attimo per la conclusione, poi Kean calcia in diagonale con il portiere ospite para in tuffo, al 56′ il vantaggio degli azzurri con una bella conclusione al volo da fuori area di Tonali. Ci prova anche Kean lanciato in contropiede, ma ancora una volta il portiere ospite respinge il pallone. Moise Kean ci prova ancora al 79′ servito da Barella, la sua spettacolare rovesciata termina di poco a lato. Il raddoppio arriva all’80’, Tonali serve Kean che addomestica il pallone e di sinistro batte Charles.

IL TABELLINO

Italia-Irlanda del Nord 2-0

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (dal 18′ st Gatti), Calafiori; Politano (dal 38′ st Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (dal 38′ st Pisilli), Dimarco; Kean (dal 43′ st Raspadori), Retegui (dal 18′ st Esposito). A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Esposito, Cristante, Frattesi, Gatti, Scalvini. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; McConville, McNair, Hume; Spencer, Devenny, Galbraith, S. Charles, Devlin (dal 23′ st Smyth); Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Lyons, Reid, Magennis, Brown. Commissario Tecnico: Michael O’Neill.

Reti: all’11’ st Tonali, al 35′ st Kean

Ammonizioni: Bastoni