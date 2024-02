LIVE – Sorteggi Europa League, sarà Roma-Brighton. Milan, c’è lo Slavia Praga

Queste le possibili avversarie di Europa League per Milan, Roma e Atalanta in vista degli Ottavi di finale con il via alle 12. La squadra giallorossa pesca il Brighton di Roberto De Zerbi, con l’andata che si giocherà all’Olimpico il prossimo 7 marzo.

Questi gli accoppiamenti:

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villareal

Roma – Brighton

Friburgo – West Ham

Benfica – Rangers

Milan-Slavia Praga

Atalanta-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen – Qarabag

Tutte le rivali delle italiane:

Le possibili rivali dell’Atalanta

Benfica (Portogallo)

Olympique Marsiglia (Francia)

Sporting Club di Portogallo (Portogallo)

Friburgo (Germania)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Qarabag (Azerbaigian)

Le possibili rivali di Milan e Roma

Liverpool (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Brighton (Inghilterra)

West Ham (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Glasgow Rangers (Scozia)