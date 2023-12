Scontro al vertice in Premier League: ad Anfield, casa del Liverpool, arriva l’Arsenal, prima della classe, con un punto di vantaggio sui Reds e l’Aston Villa. Padroni di casa, a 38 punti, hanno pareggiato l’ultima sfida contro il Manchester United. Diversamente, i Gunners hanno prontamente riscattato la sconfitta subita sul campo dei Villans sconfiggendo, tra le mura amiche, il Brighton di De Zerbi. L’ultimo precedente in casa della formazione di Klopp, disputato ad aprile, è terminato 2-2. Il match, in programma il 23 dicembre alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: