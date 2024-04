Liverpool-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta è attesa dalla difficilissima sfida di Anfield contro il Liverpool, la favorita principale per vincere la competizione. Gli unici due precedenti in Europa tra le due squadre risalgono alla stagione 2020-21 nella fase a gironi di Champions quando i Reds vinsero a Bergamo 5-0 mentre i nerazzurri espugnarono Anfield 2-0. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 11 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni Liverpool-Atalanta

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini