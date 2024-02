Liverpool-Luton Town, probabili formazioni e dove vederla

Si apre la 26esima giornata di Premier League tra Liverpool e Luton Town ad Anfield, mercoledì alle 21. Reds, impegnati domenica nella finale di EFL Cup contro il Chelsea, a caccia di punti per mantenere il primato in classifica e provare ad allungare su Manchester City e Arsenal. Due le sconfitte consecutive contro Sheffield United e Manchester United, invece, per il Luton Town, diciottesimo. La gara d’andata, disputata a novembre, è terminata 1-1. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Liverpool-Luton Town, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Endo, Mac Allister; Salah, Gakpo, Diaz. All. Klopp.

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Bell, Osho, Mengi; Ogbene, Barkley, Lokonga, Doughty; Townsend, Chong; Morris. All. Edwards.