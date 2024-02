Brentford-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Premier League. La capolista Liverpool ospite del Brentford al Brentford Community Stadium, sabato alle 13.30. Reds, primi, hanno ritrovato la vittoria nella scorsa uscita di campionato contro il Burnley. Padroni di casa, quattordicesimi, arrivano alla gara forti dei tre punti racimolati sabato scorso sul campo del Wolverhampton. La gara d’andata ha visto la formazione di Klopp imporsi con un netto 3-0. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Brentford-Liverpool, le probabili formazioni:

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Collins, Mee, Pinnock; Roerslev, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Toney, Maupay. All. Frank.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Endo, Mac Allister; Diogo Jota, Darwin Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.