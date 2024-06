Llorente su Spagna-Italia: “La differenza è minima. Degli azzurri mi piace il loro carattere”

Intervistato a “La Stampa”, Fernando Llorente, ex calciatore di Juventus e Napoli, ha parlato della sfida di domani tra Spagna e Italia: “I livelli non sono distanti. La Nations League ha già dimostrato che la differenza è minima. Sono due nazionali competitive”.

Llorente: “Germania squadra interessante”

Perché in Italia facciamo più fatica ad affidarci ai giovani in campo e non solo?

“Per voi la fisicità è un requisito chiave e capita che gli acerbi abbiano i numeri e non la statura, a voi solo la stazza dà certezze. Forse vale anche per le

questioni non sportive, ma non lo so”.

Che cosa le è piaciuto della Spagna?

“Il numero di soluzioni, la condizione atletica, vederli viaggiare con la palla al piede”.

E dell’Italia?

“Il carattere. Reagire a un gol incassato nei primi secondi non è scontato ed è un film che ti porti dietro. Sei consapevole di poterlo fare”.

C’è una squadra che l’ha impressionata all’esordio?

“Dopo una partita è tutto effimero, però la Germania è interessante”.

Che cosa si è tenuto degli anni alla Juventus?

“Tutto, cinque titoli in due stagioni, un gruppo potente, un’esperienza formativa. Forse ci ho messo un po’ a capire quanto importante sia stato quel periodo, però decisamente è un fattore che ho chiaro. Visto il poco tempo passato lì sono ancora sorpreso e grato dell’affetto del pubblico. L’Italia è speciale, infatti sto a Napoli, a fare festa, poi si torna nemici per il tempo di una partita”.