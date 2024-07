L’obbiettivo di mercato Stengs rivela: “C’è stato un interesse della Lazio, sono molto aperto al riguardo”

La Lazio continua cercare interpreti nuovi per la prossima stagione. Lo scorso mese ci sono state più voci di un interessamento del centrocampista del Feyenoord Stengs, che può ricoprire più ruoli soprattutto sulla trequarti, ma anche come esterno offensivo.

Stengs apre alla trattativa con la Lazio

Il giocatore è intervenuto ai microfoni di Voetbal Internation parlando del suo futuro, e del possibile interessamento della Lazio al suo riguardo, ponendosi disponibile a possibili dialoghi, ecco le sue dichiarazioni in merito: “C’è stato un interesse da parte della Lazio, ma non è stato stabilito alcun contatto concreto con Dennis te Kloese, quindi non ho dovuto ancora pensarci seriamente, ma sono molto aperto al riguardo”.