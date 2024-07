Lazio, nel mirino Stengs del Feyenoord | Fabiani ci pensa

Il desiderio di mercato di Lotito è Mason Greenwood, in uscita dal Manchester United. La Lazio ha fatto un’offerta per il giocatore: 20 milioni più il 50% della futura rivendita. La proposta, però, è stata rispedita al mittente dalla dirigenza dello United, che chiede 35/40 milioni per lasciar partire il suo talento.

Lazio, la possibile alternativa a Greenwood

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, i Red Devils annunceranno presto la lista dei giocatori che parteciperanno al ritiro. Se non dovesse comparire il nome del classe 2001, potrebbe scatenarsi un’asta. Ecco perché Fabiani si è riavvicinato al Feyenoord per Stengs. Il calciatore olandese è la principale alternativa a Greenwood. Diversa storia per Gudmundsson del Genoa: la cifra è di 30 milioni e l’islandese è nuovamente invischiato in tribunale.