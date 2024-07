Lazio, inviata la prima offerta per Greenwood | La risposta del Manchester United

Fabiani cerca l'affondo per l'esterno inglese

Dopo un inizio di calciomercato con i fiocchi per la Lazio, che nei primi due giorni ha firmato alcuni dei giocatori che stava seguendo da settimane, fermarsi sembra non essere nelle intenzioni di Fabiani, che in queste ore sta cercando di regalare a Baroni un talento del calcio europeo affermatosi negli ultimi anni al Manchester United.

Lazio, c’è l’accordo con Greenwood ma non con lo United

Negli ultimi giorni si era vociferato di un interessamento da parte dei biancocelesti per Mason Greenwood, ma la richiesta di 40 milioni dei Reds sembrava essere proibitiva, tanto da disilludere i tifosi capitolini, che hanno riacceso le loro speranze questa mattina, in cui il Messaggero ha confermato la volontà di Fabiani di portare in Italia l’esterno britannico.

Il DS della Lazio avrebbe anche inviato una prima offerta di 20 milioni + il 50% sulla futura rivendita, accartocciata e rispedita al mittente dalla dirigenza dello United, che chiede almeno 35/40 milioni per il suo talento, la cui volontà potrebbe però abbassare le pretese economiche del club, considerato l’accordo trovato con i biancocelesti sul contratto.