Lazio, doppia accelerazione per Samardzic e Greenwood | Baroni aspetta i primi regali

Una Lazio partita in quinta sul mercato. Dati gli introiti provenienti dalla Champions la società chiuderà il bilancio al 30 giugno in positivo e per questo l’idea è quella di chiudere almeno un’operazione importante entro la fine della settimana. Ecco perché ieri c’è stata una doppia accelerazione sui fronti Samardzic e Greenwood. Mancano ancora gli accordi, sono trattative lunghe e complesse: ma Lazio comunque ci proverà e già nelle prossime ore si proverà a ridurre la distanza con United e Udinese.

Lazio, per Greenwood i Red Devils chiede 35 milioni | L’Udinese ne vuole 25 per Samardzic

La Lazio sta dando priorità a Greenwood e Samardzic, ma non ci sono solo loro nella lista dei biancocelesti. Con lo United la trattativa è estremamente complessa, i Red Devils richiedono 35 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2025 (c’è un’opzione di rinnovo fino al 2026). La Lazio offre una cifra vicina ai 20 milioni più una percentuale sulla futura rivendita tra il 40 e il 50%. Con l’Udinese la distanza è minore, i friulani chiedono 25 milioni bonus compresi per Samardzic, la Lazio è arrivato a 20 con i bonus. La Lazio intanto non ha abbandonato le altre piste, da Dele-Bashiru a Stengs con accordi vicini. Per il trequartista nigeriano ha offerto due milioni di prestito più quattro per l’obbligo di riscatto e l’accordo è vicinissimo. Manca qualche dettaglio con il Feyenoord per Stengs, con i biancocelesti che continuano a non voler inserire Isaksen nella trattativa. In settimana si continuerà a lavorare anche con il Verona per la doppia operazione Noslin-Cabal, con l’Hellas che ha bisogno di fare plusvalenze entro il 30 giugno.