Pronti all'offerta: 10 milioni più 2 di bonus per il Feyenoord

La Lazio continua a guardarsi intorno sul mercato per regalare una rosa competitiva a Marco Baroni nella prossima stagione. Diversi i colpi messi già a segno. Nelle ultime settimane, tra i diversi obiettivi è stato inserito anche Calvin Stengs, attuale il numero 10 del Feyenoord.

Lazio, Stengs è diventato un obiettivo concreto

Cresciuto nelle giovanili dell’Az Alkmaar, Stengs ha indossato anche le maglie di Nizza e Anversa e dal 2023 gioca nel Feyenoord. Il 25enne olandese, per i bianconcelesti è un obiettivo concreto, l’interesse è forte. I contatti con la Lazio si sono intensificati, vanno avanti da due giorni, ieri c’è stato pure un incontro a Formello. La Lazio ha pensato di inserire una contropartita per risparmiare cash nell’acquisto. Si pensa a Isaksen, il quale farebbe risparmiare ai biancocelesti 2-3 milioni di euro. Poi c’è l’ipotesi di l’acquisto in solo cash. La Lazio potrebbe anche di presentare un’offerta da 10 milioni più 2 di bonus.

Intanto la Lazio ha bloccato Dele-Bashiru, trequartista nigeriano classe 2001. E’ stata fatta un’offerta ufficiale all’Hatayspor di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 4. Nei prossimi giorni si definiranno le intese contrattuali definitive.