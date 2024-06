Lazio, nuovi contatti con Colpani: ma piace anche a un’altra squadra | Lo scenario

La Lazio avvia i contatti per Colpani trequartista del Monza

La Lazio è alla ricerca di un trequartista per poter sostituire Luis Alberto. Tanti nomi sono stati fatti nelle ultime settimane per rinforzare la squadra da Stengs fino a Noslin. Ma il vero obbiettivo è ritrovare un giocatore che abbia qualità dietro la punta e negli ultimi trenta metri. I biancocelesti sono forti sull’interesse per Andrea Colpani di proprietà del Monza.

Lazio, c’è anche l’interesse della Fiorentina per Colpani

Sul centrocampista c’è il forte interesse anche della Fiorentina che con l’arrivo di Palladino sulla panchina viola può essere una componente in più per convincere il giocatore. Dall’altra parte la Lazio è pronta ad avviare nuovi contatti con il Monza, il costo del cartellino è tra i 15 e i 18 milioni di euro come riferisce Tuttomercatoweb.com.