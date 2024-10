Loftus-Cheek: “Milan, bisogna rimanere uniti e lavorare. Sarri fondamentale per la mia carriera”

Tutti vogliono vincere tutte le partite e questo, a volte, non è possibile: allora la cosa più importante è rimanere uniti, allenarsi bene e fare le cose nel modo giusto. Sono convinto che inizieranno ad arrivare risultati migliori perché come lavoriamo in allenamento può solo migliorare quello che mettiamo in campo”. Queste le parole di Loftus-Cheek, centrocampista del Milan a Sportmediaset.

Loftus-Cheek: “Con Sarri sono migliorato”

Gli allenatori più importanti nella sua carriera chi sono stati? Questa la risposta del centrocampista ex Chelsea: “Senza dubbio Sarri è stato fondamentale nella mia carriera. È stato al Chelsea quando ero più giovane, mi ha dato l’opportunità di imparare. Sotto la sua guida posso dire di essere migliorato tantissimo come calciatore, è la stagione in cui sono migliorato di più nella mia carriera”.