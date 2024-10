Milan, Fonseca sorride: Loftus-Cheek presto in gruppo

Escluse lesioni muscolari per Loftus-Cheek: ecco il risultato degli esami

Loftus-Cheek, che ha saltato la deludente trasferta contro la Fiorentina, è tornato ieri ad allenarsi a Milanello per una seduta personalizzata.

Milan, le condizioni di Loftus-Cheek

Considerati i suoi precedenti medici, oltre all’infortunio muscolare, Paulo Fonseca e il suo staff speravano di evitare qualsiasi tipo di ricaduta non sottoponendo il giocatore a un carico di lavoro eccessivo. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, sono arrivate delle buone notizie dall’infermeria del Milan, per quanto riguarda le condizioni di Loftus-Cheek, dato che gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno escluso qualsiasi forma di danno muscolare. Per questo Paulo Fonseca potrebbe presto riavere a sua disposizione il centrocampista inglese.