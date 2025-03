Lotito al veleno: “Tante squadre non avevano i requisiti per iscriversi al campionato”

Claudio Lotito attacca e accusa diverse squadre di Serie A. Conti in rosso e saldo negativo, queste le accuse del patron biancoceleste. Di seguito le sue parole, riportate da SportMediaset: “Tutte queste società che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. Tante squadre oggi che militano in Serie A non avevano i requisiti per iscriversi al campionato”.

Lotito: “Come fai eliminare certe squadre blasonate? Serve coraggio”

Lotito ha aggiunto: “Ma come fai a eliminare certe squadre blasonate? Serve coraggio e non tutti ce l’hanno. Se tu spendi per patrimonializzare riduci la cassa e ti si abbassa l’indice di liquidità. E non hai l’indice per iscriverti. Così obblighi le società a ripianare, ma costringi a mettere soldi società virtuose. Che non fanno debiti. Io ora sto costruendo l’Academy, e mica con i mutui ma con i soldi miei. Il paradosso è che l’indice di liquidità con società con debiti di 600/700 milioni. Quelle sono dirigenze tecnicamente fallite, che poi però vincono il campionato. Se metti dei parametri devono valere per tutti, senza scappatoie”.