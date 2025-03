In questa sorprendente Lazio, che quest’anno, a parte l’ultimo calo stagionale, ha regalato tante emozioni, tra le varie sorprese c’è anche Tavares. Il portoghese è la vera sorpresa della stagione della Lazio arrivato da poco ed è diventato un vero e proprio pilastro.

Lazio, Lotito blinderà Tavares

Il classe 2000 è diventato così essenziale per Baroni che Claudio Lotito pensa già al riscatto anticipato dall’Arsenal. Infatti, quest’annolot

ci sarà una piccola finestra di mercato, dal 1 al 10 giugno, per permettere alle squadre che partecipano al nuovo Mondiale per Club di arrivare preparate alla competizione. I biancocelesti potrebbero, dunque, riscattare il terzino in quel periodo per valutare con più calma tutte le eventuali offerte che arriveranno e per trovare un degno sostituto.

Il patto con l’Arsenal prevede il pagamento di Tavares per soli 5 milioni, una bazzecola rispetto al valore attuale. Tra l’altro, il pagamento, è stato previsto rateizzato: un milione all’anno per cinque anni.