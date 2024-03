Lotito: “Il nostro progetto è in continua crescita. Obbiettivo? Portare la Lazio nell’Olimpo del calcio”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita della sfida contro il Bayern Monaco.

Lotito: “Progetto in continua crescita”

Può essere considerato il momento più alto della sua carriera?

“Sicuramente c’è determinazione. Il fatto che io sia qui dopo 9 anni ha un significato, sto anche in condizioni di salute precarie. Questo dimostra quanto è importante per la Lazio e i suoi tifosi questo appuntamento. Portarla nell’Olimpo è fondamentale. Ritengo ci siano le condizioni per creare un progetto che è sempre in crescita anno dopo anno, anche a livello di risultati. Mi auguro ci sia una gara con grande determinazione, ferocia e aggressività dei nostri. Vogliamo portare avanti un riscatto meritato che può far sognare i tifosi”.

Ritiene corrette le sentenze del giudice sportivo?

“Non faccio commenti. Le cose si commentano da sole, chi ha visto la gara può esprimere un giudizio e ritenere se sono sanzioni compatibili”.

Andrete per vie legali?

“Faremo quello che è giusto nelle sedi preposte per far valere le nostre ragioni”.

Ha qualcosa da dire sui dossier trovati dalla Guardia di Finanza?

“Non devo commentare nulla, non ne sono impegnato. Non conosco i fatti, all’epoca fui ascoltato per capire se conoscevo le persone che hanno agito per creare le condizioni per portare avanti queste notizie. Non conosco nessuno, al di fuori di un rapporto con Flori che conosco come i presidenti delle altre squadre. L’ho conosciuto da Gravina, poi il resto fa parte delle considerazioni da salotto. Ho fatto un comunicato per fare chiarezza sul mio ruolo in questa vicenda”.