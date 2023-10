Intervenuto nel corso di un evento presso l’Autodromo di Monza, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha risposto così riguardo il calcioscommesse.

Lotito: “Vedremo le carte a disposizione”

“Non ho seguito gli eventi e poi mi pare che siano notizie che ancora non sono formalmente riconosciute come ufficiali. Vediamo prima le carte, di che cosa stiamo parlando, vediamo chi riguarda. Per quanto riguarda la società io ho sempre fatto le battaglie per la trasparenza, correttezza, rispetto delle norme. Io non so se sono fatti attuali o fatti pregressi, valuteremo al momento opportuno se avremo a disposizione le carte”. Queste le parole del patron biancoceleste e riportate da Lalaziosiamonoi.it.