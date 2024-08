Lukaku al Napoli, ora ci siamo: accordo vicino

Lukaku al Napoli: la nuova proposta potrebbe convincere il Chelsea

La telenovela legata al passaggio di Romelu Lukaku al Napoli pare avviarsi verso il capolinea. Il Chelsea, proprietario del cartellino del calciatore, che non aveva gradito l’ipotesi di un pagamento dilazionato in tre tranches e un possibile passaggio a titolo temporaneo (7 milioni per il prestito, 12 per il riscatto, nel 2025, e 12 milioni, in un terzo momento, nel 2026, secondo quanto riferisce Il Mattino), potrebbe accettare la nuova offerta del Napoli di 30 milioni più 15 di bonus, stando a quanto riporta Fabrizio Romano. Al calciatore un contratto di tre anni, sino al 2027.