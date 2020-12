Inter eliminata dalla Champions, mancano i gol di Lukaku

I grandi attaccanti sono sempre al centro delle critiche, questa volta è il turno di Lukaku. L’attaccante belga viaggia a ritmo di record con la maglia dell’Inter, gol a raffica ma…assente nelle grandi occasioni. I gol messi a segno dall’attaccante ex Manchester sono tanti, ma per passare da essere etichettati da grandi giocatori a ‘fuoriclasse’ occorre esser decisivi nelle occasioni importanti. Al momento all’Inter, oltre al gioco, son mancati proprio i gol di Lukaku nelle occasionissime. La finale di Europa League della scorsa stagione hanno appunto visto l’attaccante protagonista in positivo ma anche in negativo, a rete ma senza il guizzo del vincente, quel gol da tre punti pesanti o che vale una vittoria.

Questa stagione in Champions gol ma errori nei momenti clou, anche ieri sera contro lo Shaktar è mancato il guizzo del bomber, quel gol strappa qualificazione tanto da guadagnarsi l’etichetta di ‘fuoriclasse’. L’età è dalla sua parte, il tempo per trovare la ‘cattiveria del vincente’ c’è, ma l’Inter ha bisogno ed in fretta di Lukaku, il vincente. Sarà proprio l’attaccante belga a regalare ai tifosi nerazzurri i ‘gol scudetto’? Staremo a vedere.