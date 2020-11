L’Italia Under 21 è in testa alla classifica del gruppo A. Il Lussemburgo, in ultima posizione, è stato travolto dagli azzurri. La Nazionale di Nicolato battendo il Lussemburgo 4-0 conquista i tre punti necessari per staccare aritmeticamente il pass per gli Europei.

Gli azzurri passeggiano a Differdange. Apre il match un super Scamacca che in soli 29 minuti realizza una doppietta. Nella ripresa segnano anche Pinamonti e Marchizza. L’obiettivo è stato raggiunto: gli azzurri si sono qualificati con un turno d’anticipo.

HIGHLIGHTS