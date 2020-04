Lutto in casa Lokomotiv Mosca: Samokhvalov muore per infarto durante una sessione di allenamento

L’emergenza Coronavirus impone ai calciatori sessioni di allenamento individuale. Oggi, il ventiduenne Innokentiy Samokhvalov, difensore della Lokomotiv Mosca durante una sessione di allenamento è morto.

La società in un tweet ha dichiarato che il decesso “è avvenuto durante una seduta di allenamento individuale” e che “le circostanze che hanno provocato la sua morte devono essere ancora accertate”.

Chi è Innokentiy Samokhvalov?

Classe 1997, Samokhvalov era entrato nel club russo da quando era piccolo, già nelle Giovanili lo avevano notato per le sue doti.

Nel 2016 era diventato campione di Russia con una delle formazioni Under della Lokomotiv. Nonostante nessun esordio in prima squadra viene ricordato come “un uomo gentile e comprensivo, un buon amico”.