Maiorca-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Prima di campionato per il Real Madrid, fresco di vittoria nella Supercoppa Europea. Difesa con Militao e Rüdiger al centro, supportati da Carvajal e Mendy sulle fasce. In mezzo al campo Valverde e Tchouaméni, alle spalle di Rodrygo, Bellingham e Vinicius sulla trequarti. In avanti esordio in Liga per Mbappé.

Maiorca-Real Madrid, le probabili formazioni:

MAIORCA (4-2-3-1): Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Mascarell; Asano, Darder, Dani Rodríguez; Muriqi. All. Javier Aguirre.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti.