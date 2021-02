Maldini rivoluziona la fascia destra. Thauvin più un Galacticos

Nel prossimo mercato estivo la fascia destra del Milan potrebbe avere dei nuovi interpreti. Non solo Thauvin nel mirino

La possibile qualificazione alla prossima Champions League potrebbe spingere la dirigenza rossonera a rinforzare in maniera molto decisa la fascia destra. Come riferito da PianetaMilan, per ora le prestazioni di Davide Calabria e quelle di Alexis Saelemaekers sono state soddisfacenti. Deludenti, invece, quelle di Diogo Dalot e di Samu Castillejo. Il futuro degli ultimi due sembra già scritto; Dalot tornerà a Manchester considerando che è arrivato con la formula del prestito secco, mentre lo spagnolo ha pretendenti nella Liga e quindi tornerà in patria. Maldini e Massara hanno già una chiara visione di chi possa sostituire i due partenti.

Thauvin e Vazquez gli obiettivi

Per il portale rossonero, il club di Via Aldo Rossi sta spingendo per chiudere in tempi molto brevi per Florian Thauvin. Il campione del mondo in carica è un esterno offensivo in forza al Marsiglia, il suo contratto è in scadenza e difficilmente rinnoverà il proprio rapporto con i francesi. Nelle scorse settimane c’è stato un rallentamento nella trattativa perché Thauvin chiedeva un ingaggio più alto rispetto a quello proposto ma sembra che il classe 1993 abbia accettato l’offerta da 3,5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni.



L’altro profilo è quello di Lucas Vazquez del Real Madrid. Lo spagnolo nasce come un esterno d’attacco ma è un vero proprio jolly perché può giocare in tutti i ruoli della fascia, anche da terzino. Vazquez apporterebbe molta esperienza alla causa. Anche il classe 1991 è in scadenza di contratto e al momento il Real non ha dato segnali concreti per il rinnovo. Si tratterebbe di un grande colpo per il Milan ma la concorrenza è tanta visto che su di lui ci sono anche il Napoli, l’Everton e il Leeds.