Manchester City-Brentford, le ultimissime sulle formazioni

Manchester City in campo con il 4-2-3-1. Difesa a quattro con Ruben Dias e Stones al centro, supportati da Lewis e Aké sulle fasce. In mezzo al campo Rodri e Matheus Nunes, alle spalle di Bernardo Silva, De Bruyne e Foden. In avanti il solo Haaland.

Manchester City-Brentford, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Stones, Aké; Rodri, Matheus Nunes; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Ajer, Collins, Mee; Lewis-Potter, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Toney, Wissa. All. Frank.