Manchester City-Brentford, probabili formazioni e dove vederla

Manchester City in campo martedì, alle 20.30, contro il Brentford, quattordicesimo in Premier League. Citizen, reduci dal pareggio contro il Chelsea, occupano la seconda posizione e hanno l’occasione di recuperare terreno sulla capolista Liverpool, che ha sconfitto proprio la formazione di Frank nell’ultima giornata di campionato. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Manchester City-Brentford, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Dias, Stones, Ake; Rodri, Nunes; Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Ajer, Collins, Mee; Lewis-Potter, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Toney, Wissa. All. Frank.