Manchester City-Chelsea, le ultimissime sulle formazioni

Manchester City, alla sesta vittoria consecutiva, affronta il Chelsea di Pochettino all’Ethiad Stadium, questo pomeriggio alle 18.30. La formazione di Guardiola a caccia di punti per inseguire il Liverpool, avanti di due punti con una gara in più. Blues, decimi, reduci dalla vittoria contro il Crystal Palace, alla ricerca di una continuità mancata in questa stagione.

Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson, Walker, Stones, Dias, Aké, Bernardo Silva, Rodri, Foden, De Bruyne, Grealish, Haaland. All. Guardiola.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic, Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill, Caceido, Fernández, Gallagher, Sterling, Palmer, Jackson. All. Pochettino.