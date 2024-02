Manchester City-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la vittoria in Champions League contro il Copenaghen, il Manchester City torna a giocare in Premier League dove affronterà, sabato alle 18.30, il Chelsea di Pochettino. Sei vittorie consecutive per i Citizen, alla ricerca di punti per inseguire il primo posto, attualmente occupato dal Liverpool, ma con una partita in più. I Blues continuano la propria stagione non esaltante, in decima posizione, e sono reduci dalla vittoria di lunedì contro il Crystal Palace. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport (257); in streaming su Sky Go e Now.

Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Aké; Bernardo Silva, Rodri; Foden, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Thiago Silva, Disasi, Chilwell; Enzo Fernandez, Caicedo; Madueke, Gallagher, Jackson; Palmer. All. Pochettino.