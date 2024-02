Crystal Palace-Chelsea, le ultimissime sulle formazioni

Pochettino opta per la linea difensiva a quattro con Disasi e Thiago Silva al centro, supportato da Gusto e Chilwell sulle fasce. In mezzo al campo Enzo Fernandez e Caicedo, alle spalle di Madueke, Gallagher e Palmer. In attacco il solo Jackson. Tra i pali: Petrovic.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Chelsea:

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Munoz, Richards, Andersen, Mitchell; Hughes, Wharton, Lerma; Ayew, Mateta, Schlupp. All. Hodgson.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Thiago Silva, Chilwell; Fernandez, Caicedo; Madueke, Gallagher, Palmer; Jackson. All. Pochettino.