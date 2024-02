Crystal Palace-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la ventiquattresima giornata di Premier League al Selhurst Park tra Crystal Palace e Chelsea, lunedì alle 21. Padroni di casa, quindicesimi, sconfitti nell’ultima uscita sul campo del Brighton di De Zerbi; Blues, reduci dalla qualificazione nel Quarto turno di FA Cup, occupano l’undicesima posizione in classifica e hanno perso le ultime due sfide disputate in campionato, rispettivamente contro Liverpool e Wolverhampton. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Chelsea:

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Munoz, Richards, Andersen, Mitchell; Hughes, Wharton, Lerma; Ayew, Mateta, Schlupp. All. Hodgson.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Silva, Chilwell; Fernandez, Caicedo; Madueke, Gallagher, Palmer; Jackson. All. Pochettino.