Il Manchester City si prepara per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Copenhagen con un vantaggio solido, avendo vinto l’andata fuori casa con un risultato di 3-1. La squadra di Pep Guardiola si presenta a questo incontro con un’ottima forma, testimoniata dalle recenti vittorie in Premier League, inclusa una prestazione dominante nel derby di Manchester, e da una difesa solida che ha mantenuto la porta inviolata contro il Bournemouth​​​​​​. Il City, nonostante la mancanza di Jack Grealish per un problema all’inguine, può contare su giocatori in forma eccellente come Phil Foden, che ha continuato a impressionare con la sua capacità di trovare la via del gol​​. Anche Erling Haaland, sebbene non abbia segnato nell’ultimo incontro di campionato, rimane una minaccia costante per le difese avversarie, confermando il suo status di capocannoniere della Premier League​​. Il Copenhagen affronta una sfida ardua al ritorno, dovendo ribaltare un deficit di due gol contro una delle squadre più forti d’Europa. La squadra danese dovrà mostrare una resistenza difensiva eccezionale e cercare di sfruttare ogni opportunità in attacco se vuole avere speranze di avanzare ai quarti di finale.