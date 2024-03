Manchester City-Manchester United, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Il derby di Manchester all’Etihad Stadium vede fronteggiarsi il rinforzato United di Erik ten Hag, in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione sotto le aspettative, e il City di Pep Guardiola, campione in carica e in lotta per il quarto titolo consecutivo. Mentre il City si avvicina alla vetta della Premier League, Guardiola loda l’eccezionale rendimento dei suoi, nonostante l’assenza di Grealish e l’incertezza su Gvardiol. Dall’altra parte, il United, dopo una serie di vittorie, affronta il derby con diverse assenze importanti, puntando su Rashford in attacco.