Dopo la conquista del Mondiale per Club, ora il Manchester City di Guardiola non vuole più fermarsi visto che l’Arsenal dista pochissimi punti. La gara dei Citizens andrà in onda su Sky Sport Arena canale 204.

Le probabili formazioni di Manchester City-Sheffield United:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; Lewis, Rodri; Bernardo, Foden, Grealish; Alvarez.

SHEFFIELD UNITED (5-3-2): Foderingham; Bogle, Baldock, Robinson, Trusty, Lowe; Souza, Norwood, Brooks; Archer, McBurnie.