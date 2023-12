Manchester City-Sheffield United, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Manchester City ospiterà Sheffield United all’Etihad Stadium sabato 30 dicembre 2023, in quello che sarà l’ultimo match del 2023 per entrambe le squadre. Il City, fresco vincitore del Club World Cup, cerca di mantenere il passo nella Premier League, mentre Sheffield United lotta per uscire dalla zona retrocessione.

Manchester City-Sheffield United, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester City è nettamente favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno al 1.07 su snai e 1.10 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 12.05 mentre una vittoria del Burnley (segno 2) si trova anche quota 25.00. Ecco la comparazione quote di Manchester City e Sheffield United dei bookmakers:

Snai : Manchester City (1): 1.07 Pareggio (X): 12.00 Sheffield United (2): 25.00

: Gol Gol : Manchester City (1): 1.09 Pareggio (X): 12.00 Sheffield United (2): 25.10

: Sportbet : Manchester City (1): 1.10 Pareggio (X): 12.08 Sheffield United (2): 25.00

:

Momento Manchester City

Il Manchester City, allenato da Pep Guardiola, è tornato alla vittoria contro l’Everton dopo aver vinto il Club World Cup. Nonostante abbiano mancato di mantenere la porta inviolata negli ultimi otto incontri di Premier League, il City ha dimostrato una resilienza notevole. Il City affronterà lo Sheffield United con alcune significative assenze. John Stones è fuori per infortunio, mentre Ruben Dias, Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Jeremy Doku sono tutti in forte dubbio. Nonostante queste defezioni, Guardiola potrà contare su una difesa composta da Akanji e Akè, affiancati da Walker e Gvardiol. In mediana, Kovacic sarà al fianco di Rodri, mentre sulla trequarti Foden, Bernardo Silva e Grealish supporteranno Julian Alvarez, che guiderà l’attacco. Questa formazione suggerisce che il City manterrà la sua solita fluidità e intensità offensiva, nonostante le assenze.

Momento Sheffield United

Sheffield United, guidato da Chris Wilder, arriva a questa partita dopo una sconfitta contro il Luton Town, che ha lasciato la squadra ancorata in fondo alla classifica. Lo Sheffield è privo degli indisponibili Chris Basham, John Egan, Tom Davies, Daniel Jebbison e James McAtee, oltre agli squalificati Gustavo Hamer e Anel Ahmedhodzic. L’allenatore Chris Wilder dovrà quindi affidarsi a una difesa a quattro composta da Baldock, Trusty, Robinson e Thomas, con Bogle e Archer sulle fasce. A centrocampo, Norwood e Souza avranno il compito di stabilire il gioco, mentre in attacco il duo Brewster-McBurnie cercherà di sfruttare ogni opportunità per sfidare la difesa del City.

Manchester City-Sheffield Utd, analisi finale e consigli

Nonostante il Manchester City non abbia vinto nelle ultime tre partite consecutive all’Etihad Stadium, le aspettative per questa partita sono di un netto ritorno alla vittoria. Considerando la forza del Manchester City, soprattutto in attacco, e la posizione difficile del Sheffield United in classifica, ci si aspetta un successo schiacciante dei padroni di casa. Il City, anche senza Haaland e con altri giocatori chiave in dubbio, ha dimostrato di poter contare su giocatori come Julian Alvarez e Bernardo Silva per guidare l’attacco. Con la loro abilità offensiva e la creatività in campo, il City potrebbe dominare la partita, sfruttando ogni opportunità contro un Sheffield United in lotta.Si potrebbe prevedere una vittoria convincente del Manchester City, con possibili risultati come 3-0 o 4-1.