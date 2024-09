Manchester City-Watford, quanti cambi per Guardiola

Parte la Carabao Cup subito forte con Manchester City e Chelsea in campo contro Watford e Barrow. La gara dell’Etihad Stadium non sarà visibile in Italia.

Manchester City-Watford, le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand; Nunes, Wright; O’Reilly, McAtee, Grealish; Foden

Watford (3-4-3): Bachmann; Porteous, Sierralta, Pollock; Ebosele, Dele-Bashiru, Sissoko, Larouci; Kayembe, Bayo, Sema.