Manchester United-Roma, Dzeko: “Non dobbiamo avere paura”

Manchester United-Roma

Giovedì torna l’Europa League, la Roma di Fonseca vola in Inghilterra dove ad ospitarla troverà lo United. Il match di andata delle semifinali di Europa League si giocherà all’Old Trafford alle ore 21. Non sarà semplice per i giallorossi che andranno ad affrontare i favoriti di questa edizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Manchester United-Roma, Dzeko: “Nel calcio tutto è possibile”

Edin Dzeko è carico per il match all’Old Trafford, teatro del calcio da sempre. Il giocatore giallorosso, in vista della gara, ha dichiarato: “Il mio primo gol all’Old Trafford contro il Manchester United non lo dimenticherò mai, anche perché è stato il primo gol della partita, il mio primo gol in UEFA Champions League e la mia prima partita in uno degli più importanti stadi del mondo”.

L’attaccante, ai microfoni della Uefa, ha aggiunto: “Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Conosciamo la loro forza. Il Manchester United parte certamente favorito, ma il fatto stesso di essere arrivati in semifinale ci dà il diritto di crederci. Sappiamo che anche noi abbiamo qualità ma innanzitutto dobbiamo giocare da squadra. Poi, nel calcio tutto è possibile”.

La Roma non è tra le favorite per la vittoria della coppa, ma nel calcio, così come ha già detto il giocatore, “Tutto è possibile”, al quale aggiunge: “Quando giochi una semifinale, [sollevare la coppa] è certamente l’obiettivo finale. Forse, all’inizio dell’Europa League non pensi così a lungo termine, ma quando sei così vicino, vincere è indubbiamente l’obiettivo. Davanti a noi abbiamo uno degli avversari più forti degli ultimi 20 anni del calcio europeo, e non sarà affatto facile. Ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo avere paura. Tutto è possibile”.