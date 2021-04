Lazio, il futuro di Lulic: "Non saranno gli ultimi anni in assoluto, alla Lazio non lo so, vediamo dopo la fine della stagione".

Calciomercato Lazio

La Lazio nel finale di stagione ritrova Lulic, che rientra da titolare e fa anche un’ottima prestazione contro il Milan. Lo bosniaco, 35 anni, non ha certezze sul futuro, si dovrà decidere ancora se resterà in capitale anche la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Lazio, Lulic: “Ci voleva una reazione dopo Napoli”

Il capitano biancoceleste, nel post partita ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il match: “Non so se è stata la Lazio più bella della stagione, ne abbiamo fatte altre così di partite, ma comunque ci voleva una reazione così dopo Napoli. Ora siamo aggrappati al resto delle squadre davanti a noi, ma domenica c’è già un’altra partita per rimanere dove siamo o puntare più in alto. Le altre sono forti e non mollano, il campionato è difficile e equilibrato, siamo però lì e ce la giochiamo”.

Lulic sul proprio futuro: “Dopo un infortunio come quello che ho avuto era difficile, sto però trovando la condizione migliore. Ora giochiamo e vediamo dove arriviamo. Saltare tutto il ritiro, la preparazione e rientrare in un gruppo che stava già volando in allenamento non è facile, però sto migliorando, oggi sono andato bene e spero di aiutare la squadra anche nelle prossime. Futuro? Non lo so, mi sono concentrato per tornare a giocare a pallone, quello era il mio obiettivo, sono contento di poter ancora giocare. Non saranno gli ultimi anni in assoluto, alla Lazio non lo so, vediamo dopo la fine della stagione”.