Manchester United-West Ham, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Manchester United ospiterà il West Ham United in un incontro chiave della Premier League previsto per domenica 4 febbraio 2024, alle 15:00, allo stadio Old Trafford. Questa partita si preannuncia particolarmente cruciale per entrambe le squadre, con il Manchester United che cerca di costruire sulle recenti vittorie e il West Ham determinato a migliorare la propria posizione in classifica dopo risultati misti​​​​​​.

Manchester United-West Ham Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester United è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.60 su Snai e 1.66 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.25 mentre una vittoria del West Ham (segno 2) si trova anche quota 5.00. Ecco la comparazione quote di Manchester United e West Ham dei bookmakers: