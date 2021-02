Mancini, addio Nazionale. Ecco chi sostituirà l’attuale CT

Dopo il mondiale Mancini dirà addio alla Nazionale, al suo posto un campione del mondo

Roberto Mancini a Tiki Taka è stato chiaro, nella sua testa c’è la volontà di tornare ad allenare una squadra di club. L’attuale ct guiderà gli azzuri ai mondiali per poi lasciare il posto. Chi al suo posto? Un campione del mondo, Fabio Cannavaro. I vertici FIGC, preso atto della volontà di Mancini di non allungare l’accordo che lo lega alla Nazionale, avrebbe individuato in Fabio Cannavaro, campione del mondo a Germania 2006, il successore del Mancio.

“In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca di stare a casa. Questo è il problema. È un grandissimo onore sedere sulla panchina della Nazionale italiana. Poi sicuramente sì, tornerò in un club“. Il suo accordo scade dopo il mondiale 2022 ma, come ha ribadito il ct: “I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento”.