Balotelli torna in nazionale

Mossa a sorpresa quella di Roberto Mancini, il tecnico degli azzurri richiama Balotelli in Nazionale. Stando a quanto riporta Sky Sport infatti, il ct azzurro avrebbe deciso di convocare SuperMario per lo stage della Nazionale in programma durante la sosta del campionato (26-28 gennaio). Niente Joao Pedro ma nuova occasione per Balotelli, il ct avrebbe deciso di puntare proprio sull’attaccante bresciano per conquistare Qatar 2022.