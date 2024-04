Mantova e Juve Stabia promossi in Serie B. Possanzini e Pagliuca i due condottieri

Altre due squadre si aggiungono alle promosse dopo il Cesena, sono Mantova e Juve Stabia la classica vittoria degli underdog, partite da sfavorite ma poi diventate splendide realtà.

Il Mantova due anni fa era fallito ed ha dovuto ripartire dalla Serie D, subito promozione in C, e con Possanzini alla guida avviene il miracolo, surclassate le favorite della vigilia Vicenza, Padova e Triestina e campionato vinto a mani basse. Dopo 14 anni i virgiliani tornano in B, e dopo quella finale per la promozione in A persa contro il Torino vogliono riprovarci. Possanzini ex vice di De Zerbi al Sassuolo è l’artefice della promozione, ma anche Burrai uno che di promozioni ne ha ottenute tre, passando da De Maio, e dal bomber Galuppini con le sue 13 reti.

JUVE STABIA

A Castellammare stessa storia, partito per un campionato tranquillo, con le corazzate Catania, Crotone ed Avellino favorite, la squadra di Pagliuca si è imposta a sorpresa. Pagliuca è il nuovo Ulisse, mentre bomber Adorante preso a Gennaio dalla Triestina è il nuovo Lewandowski. Ma molto merito lo ha Matteo Lovisa ex Pordenone che ha creato la squadra degli invincibili con le sole sei reti subite nel girone d’andata. La Juve Stabia torna in B dopo 4 anni.