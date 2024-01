Marotta apre a Zielinski e svela: “Sempre attivi sul mercato. Volevo Allegri all’Inter”

Intervenuto nel pre gara della sfida contro il Monza, Beppe Marotta, ad dell’Inter è tornato a parlare di mercato, che resterà aperto fino al 1 febbraio.

Marotta: “La Juve deve essere uno stimolo per noi”

Queste le parole del noto dirigente nerazzurro: “Zielinski? L’attività di mercato è sempre attiva: tutti noi siamo attenti alle opportunità. Da inizio gennaio c’è l’opportunità di andare a contattare i giocatori in scadenza, ma non abbiamo raggiunto alcun accordo. Difficoltà dietro Thuram e Lautaro? Loro due hanno dato stabilità e vantaggi. Con loro in squadra siamo tranquilli. Poi, abbiamo costruito un reparto di grande esperienza. Arnautovic non ha giocato bene contro il Verona, ma non possiamo metterlo in croce per una partita sbagliata. Il gioco di Inzaghi premia anche altri giocatori in altri ruoli. Per noi non ci sono problemi. La Juventus? Intanto ha Allegri, che ha esperienza ed è una componente importante. Ha inculcato una bella mentalità. Sono assolutamente competitivi. Ma deve essere uno stimolo per noi, si può sempre scivolare. Dobbiamo dare continuità e dobbiamo essere bravi. Non credo che lo scontro diretto sarà decisivo”.

E poi ancora: “Se volevo Allegri all’Inter? Sono dinamiche normali: quando si chiude un rapporto con un allenatore, si va a contattare chi è sul mercato. Lo contattammo perché era libero. Contattammo anche Inzaghi, di cui andiamo fieri”.