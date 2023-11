Marsiglia-Ajax, le ultimissime sulle formazioni

Marsiglia di Gattuso in campo con il 4-2-3-1. Mbembe e Balerdi centrali di difesa, con Clauss e Renan Lodi a sostegno sule fasce. Centrocampo affidato ai due ex Serie A: Veretout e Kondogbia. In avanti, alle spalle della punta, Aubameyang, spazio a Ndiaye, Harit e Sarr.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Veretout, Kondogbia; Ndiaye, Harit, Sarr; Aubameyang. All. Gattuso.

AJAX (4-2-3-1): Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor; Berghuis, Hlynsson, Bergwijn; Akpom. All. van ‘t Schip.