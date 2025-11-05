Marsiglia-Atalanta 0-1 La Dea sbaglia tanto ma esce vittoriosa dal Velodrome

Atalanta sfortunata al Velodrome, ma che riesce comunque a portare a casa i tre punti contro il Marsiglia. La squadra di Juric è riuscita a sbagliare anche l’impossibile con Krstovic che tutto solo sbaglia la conclusione. Nel primo tempo De Keteleare si fa parare un rigore da Rulli, mentre nella ripresa Lookman era riuscito ad andare a segno ma la rete è stata annullata causa fuorigioco di Krstovic. Nel finale Samardzic segna la rete del vantaggio su contropiede si beve due avversari e dal limite insacca con un bel tiro a giro. Al 94′ ci prova Angel Gomes ma il pallone esce di poco alla sinistra di Carnesecchi.

Il tabellino

Marsiglia-Atalanta 0-1

MARSIGLIA: Rulli G., Murillo M., Aguerd N., Pavard B., Egan-Riley C., Garcia U., Greenwood M., O’Riley M. (dal 34′ st Gomes A.), Hojbjerg P., Paixao I. (dal 27′ st Vaz R.), Aubameyang P.. A disposizione: Bakola D., Clement M., De Lange J., Gomes A., Lago E., Mmadi T., Ouro Bang Na R., Van Neck J., Vaz R., Vermeeren A. Allenatore: De Zerbi R..

ATALANTA: Carnesecchi M., Kossounou O. (dal 10′ st Hien I.), Djimsiti B., Ahanor H., Bellanova R., De Roon M. (dal 1′ st Pasalic M.), Ederson, Zappacosta D., De Ketelaere C., Krstovic N., Lookman A. (dal 30′ st Musah Y.). A disposizione: Bernasconi L., Hien I., Kolasinac S., Maldini D., Musah Y., Pasalic M., Rossi F., Samardzic L., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K., Zalewski N. Allenatore: Juric I..

Reti: 88′ Samardzic

Ammonizioni: al 22′ st O’Riley M. (Marsiglia) al 26′ pt Ederson (Atalanta), al 5′ st Kossounou O. (Atalanta).