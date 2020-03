Materazzi svela la verità: ecco perchè la testata a Zidane

Materazzi testata Zidane | Marco Materazzi e la famosa testata ricevuta da Zinedine Zidane. Il campione del mondo ex Inter racconta a distanza di anni la sua verità, ecco il motivo della reazione del francese: “È andata così, io gli ho detto: ‘Non voglio la tua maglia, preferisco quella putt*** di tua sorella ‘– ha raccontato l’ex difensore dell’Inter ricordando la celebre testata del francese – Non pensavo mai potesse arrivare a tutto questo, la mia fortuna è che non me ne sono reso conto, altrimenti conoscendomi avrei reagito e sarei stato espulso anche io”. Materazzi poi precisa “Se mi sono rivisto con lui? No, no. Mezza volta per sbaglio, ma non è un problema. Anzi, io gli faccio solo i complimenti per quello che ha fatto poi da allenatore”.

Quella notte poi Materazzi festeggiò in mondovisione con un particolare cappello tricolore, come riporta il portale sportivo di casa Mediaset SportMediaset: “L’ho rubato a un tifoso, io per scaramanzia non mi ero portato niente. Sapevamo che dovevamo andare lì e vincere, non bisognava pensare ad altro“. La battuta finale è legata all’emergenza coronavirus e Alla polemica legata ai tamponi: “Vengono fatti solo ai ricchi? No, non è così. Io non l’ho ancora fatto. Purtroppo te lo fanno solo se sei in una situazione disperata. Io ho amici giovani a Milano, con una figlia di 3 mesi, che hanno contratto il virus. Il marito, 30 anni, lo hanno rimandato a casa dall’ospedale con la febbre a 40. La figlia è tornata a casa dopo la guarigione, però hanno fatto pagare le ambulante alla famiglia. Per me è ridicolo, cerchiamo almeno di non renderci ridicoli”.