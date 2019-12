Materazzi in tackle su Ibrahimovic, è scontro

Materazzi vs Ibrahimovic, sfida tra giganti

Botta e risposta piccato via social quello tra Ibrahimovic e Materazzi. Intervistato da GQ, l’attaccante svedese racconta con ‘orgoglio’ un fattaccio avvenuto in un derby, quando un suo intervento duro costrinse Materazzi, ex compagno, ad andare in ospedale. Via social un botta e risposta con tanto di ironia dal sapor di derby.

Matrix punge Ibra

Le parole di Ibra a GQ: “Ho mandato Materazzi in ospedale, aspettavo quel momento da 4 anni”. Sempre via social ecco la piccata ed ironica risposta di Materazzi: “Veni… Vidi…. Vici!!! Sempre e comunque GRAZIE Ibrahimovic. Senza di te non l’avremmo mai VINTA”.