Materazzi: “Il Napoli è la vera rivale dell’Inter. I nerazzurri devono ritrovare la condizione migliore”

Marco Materazzi è stato intervistato da Tuttomercatoweb a margine della inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ai Giardini Indro Montanelli a Milano. Notoriamente di fede nerazzurra, Materazzi si è espresso sulla corsa scudetto e sull’avvio dell’Inter non proprio dei migliori.

Alla domanda su chi è la rivale dell’Inter per il titolo, l’ex difensore nerazzurro ha risposto così: “Dico il Napoli perché non fa le coppe, so quanto lavora Conte con i suoi calciatori. Hanno deciso di sostituire Osimhen con Lukaku perché ad Antonio piace di più e io credo che anche il Napoli lotterà fino alla fine”.

Materazzi: “Avvio difficile per l’Inter per molti motivi, ma resta la squadra da battere”

Sul periodo di difficoltà dell’Inter in questo avvio di stagione, ha dichiarato: “Ci sono tanti fattori che in questo periodo dell’anno possono variare, tipo la condizione fisica. Sicuramente l’Europeo ho tolto la preparazione a tanti dei nostri giocatori. Nel momento in cui la squadra ritroverà la condizione credo tornerà la squadra da battere. Detto ciò, complimenti a chi oggi è avanti. Fanno di tutto per battere l’Inter, ma credo che fino alla fine dovranno fare i conti con noi“.

Per Materazzi la necessità dell’Inter è quella di ritrovarsi nello spirito, nella mentalità e nel divertimento che lo scorso anno ha sempre lasciato intravedere. “L’Inter deve ritrovare lo spirito e il gioco dello scorso anno: c’è tempo per recuperare, non troppo, già qualche punto è stato perso durante il cammino ma in fondo la prima è a tre punti di distanza”.